На юге Европейской России температура поднимется до +16 градусов Заводченков: на юге Европейской России воздух прогреется до +16 градусов

Москва12 ноя Вести.На юге Европейской России дневная температура поднимется до +16 градусов, что соответствует показателям середины весны. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, потепление, связанное с приходом атлантического циклона, в полной мере затронет южные регионы.

Пока в полной мере потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, скажется в южных широтах Европейской России, в полуденные часы столбики термометров в низовьях Волги, Дона и Причерноморье поднимутся словно в середине весны до +11...+16. В Средней полосе и на Северо-Западе облака и осадки, переходящие в снег, еще ограничат повышение дневной температуры 0...+5 градусами отметил Заводченков

Синоптик также рассказал, как изменится характер русской зимы в этом году.