Москва23 октВести.На юге Дальнего Востока в ближайшие дни ожидается преимущественно солнечная погода с небольшими дождями. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погод ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, в одной части Дальнего Востока будет прохладно, а в другой чуть теплее.
На юге дальнего Востока будет преобладать солнечная погода и только в отдельных районах не исключены небольшие дожди. Дневная температура в Приамурье +6...+11, на юге Приморья до +11...+16 градусовпояснил Заводченков
Синоптик также рассказал, что самые высокие сугробы вырастут в предгорьях Алтая и Саян.