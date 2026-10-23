Синоптик рассказал, какая погода ожидается на юге Приморья 23 октября

Заводченков: на юге Приморья температура воздуха поднимется до +16 градусов Синоптик рассказал, какая погода ожидается на юге Приморья 23 октября

Москва23 окт Вести.На юге Дальнего Востока в ближайшие дни ожидается преимущественно солнечная погода с небольшими дождями. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погод ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в одной части Дальнего Востока будет прохладно, а в другой чуть теплее.

На юге дальнего Востока будет преобладать солнечная погода и только в отдельных районах не исключены небольшие дожди. Дневная температура в Приамурье +6...+11, на юге Приморья до +11...+16 градусов пояснил Заводченков

Синоптик также рассказал, что самые высокие сугробы вырастут в предгорьях Алтая и Саян.