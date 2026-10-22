Москва22 окт Вести.В Центральной России установится солнечная погода . Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Центральной России будет преобладать комфортная погода. И лишь ночью и утром в пятницу местами не исключены небольшие дожди. Температурный режим сохранится аномально теплый - почти два раза выше нормы. В Москве в четверг-пятницу – плюс 10-11 градусов, а затем вообще до плюс 12-13