Москва22 октВести.В Центральной России установится солнечная погода. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
В Центральной России будет преобладать комфортная погода. И лишь ночью и утром в пятницу местами не исключены небольшие дожди. Температурный режим сохранится аномально теплый - почти два раза выше нормы. В Москве в четверг-пятницу – плюс 10-11 градусов, а затем вообще до плюс 12-13сказал Заводченков
А вот в Абакане и Горно-Алтайске могут вырасти сугробы, указал специалист.