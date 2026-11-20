Москва20 ноя Вести.В Сочи за ближайшие 5 дней может выпасть почти месячная норма осадков. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, большая часть Русской равнины останется под влиянием атлантического циклона.

В регионе, исключая Центральную Россию, ожидаются небольшие дожди, на севере осадки пройдут в виде снега. В эпицентре ненастья останется Причерноморье – сюда прорывается фронтальная волна с Балкан, поэтому ливни в полосе от Приазовья до западных отрогов Кавказа опять начнут усиливаться. В результате этого вторжения ненастная погода на юге России затянется по меньшей мере вплоть до начала следующей недели. В сумме за грядущие 5 суток, например, в Сочи выпадет без малого целая ноябрьская норма осадков. Для понимания, в Средней полосе этого объема влаги хватило бы сразу на три месяца