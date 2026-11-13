Заводченков: в Элисте всего за сутки выпадет месячная норма влаги Метеоролог Заводченков спрогнозировал обильные осадки в Элисте

Москва13 ноя Вести.В столице Республики Калмыкия за сутки выпадет месячная норма осадков. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По данным метеоролога, ненастье на Русской равнине спровоцировал атлантический циклон.

Сегодня его тучи накроют всю западную половину региона. Из-за вторжения теплого и влажного воздуха в большинстве районов "зарядят" дожди, и только на севере Ленинградской области и в Карелии сохранится снег. Местами осадки ожидаются весьма интенсивными сообщил синоптик

Похожая на Элисту ситуация и в Ростове-на-Дону – ненастные погоды принесут свыше половины ноябрьского объема осадков.

В Элисте всего за сутки выпадет, без малого, вся месячная норма влаги. В Ростов-на-Дону ненастье принесет свыше половины ноябрьского объема. Так что теперь эти города ожидаемо "поплывут". В Смоленске ливни, в Санкт-Петербурге переходящие в снег, будут немного слабее, но и здесь они создадут серьезные проблемы поделился эксперт

Также он заявил, что циклон смещается очень быстро, и завтра в его власти окажется большая часть Европейской России.

Вне зоны влияния вихря останутся только северо-восток и юго-восток региона, а больше всего от стихии пострадают центр страны, Верхняя и Средняя Волга, Поморье. По модельным оценкам здесь выпадет от трети до половины месячного количества осадков. Но если в Москве и Туле основной удар ненастье нанесет ночью, то в Йошкар-Оле он придется на середину субботнего дня заявил Заводченков

Ранее сообщалось, что в Москве потеплеет к выходным. Температура поднимется до +3…+5 градусов. Потепление постепенно распространится на Центральную Россию, однако период ненастья ожидается только в столице.