На юге России прогнозируют сильные дожди и усиление ветра

На Сочи в течение суток выльется треть ноябрьской нормы осадков На юге России прогнозируют сильные дожди и усиление ветра

Москва19 ноя Вести.На востоке Причерноморья и в Приазовье всего за 24 часа может выпасть свыше 30-40 мм влаги, сообщила ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова.

В регионах юга России распространены экстренные предупреждения об интенсивных ливнях и усилении ветра.

На Сочи всего за сутки выльется 48 мм дождевой воды. Столько осадков в курортной столице России обычно собирается за одну ноябрьскую декаду. В Луганске, Донецке и Ростове-на-Дону выпадет меньше - порядка 29-40 мм. Но это уже составляет две трети ноябрьской нормы рассказала специалист

По сообщению МЧС Ростовской области, вечером в четверг на юге региона ожидается очень сильный юго-западный и западный ветер с порывами 30 м/с.

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края из-за выпавших за ночь осадков фиксируется подъем воды в реках. По данным местного оперштаба, в Туапсинском муниципальном округе уровень воды в реке Дефань превысил опасную отметку. Ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.