На Ростовскую область надвигаются грозы, ливни и штормовой ветер Жителей Ростовской области предупредили о шторме с ветром до 30 метров в секунду

Москва19 ноя Вести.В Ростовской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий, на регион обрушится гроза с ливнем и сильным ветром, порывы которого могут достигать 30 метров в секунду. Об этом сообщает местный главк МЧС России.

В период 16-18 часов и до конца суток, ночью и утром 20 ноября местами в Ростовской области... ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, с ухудшением видимости 1-2 км, временами до 0,5 км, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром 24-29 м/с, а также в период 16-18 часов и до конца суток 19 ноября по южной половине области - очень сильный юго-западный и западный ветер с порывами 30 м/с говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Жителей призвали не пренебрегать правилами безопасности и по возможности не выходить на улицу, закрыть окна, двери и балконы и отключить электроприборы от сети.

Также не рекомендуется передвигаться во время шторма на автомобиле, а в случае, если непогода застала за рулем, остановиться подальше от деревьев и шатких конструкций, включить фары и противотуманные фонари и ждать, когда ветер утихнет. Покидать салон в это время эксперты не советуют.