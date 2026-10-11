Москва11 октВести.В трех районах Ростовской области в ближайшие сутки возрастет риск пожаров. Об этом предупреждает региональное МЧС.
По данным ростовского Гидрометцентра, до конца суток 11 октября, в течение суток 12 октября в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в 3 муниципальных образованиях (Орловском, Зимовниковском, Дубовском районах)говорится в сообщении
Жителей просят не разводить огонь, не сжигать траву и мусор и не бросать окурки. Также рекомендуется проверить проводку и электроприборы дома.