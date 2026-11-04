В Сочи ожидается формирование смерчей над морем Жителей и гостей Сочи предупредили об опасности формирования смерчей

Москва4 ноя Вести.Об опасности формирования смерчей над морем предупреждают жителей и гостей Сочи. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, погода испортиться в ближайшее время.

По информации метеорологов, до конца суток 4 ноября, а также ночью и утром 5 ноября в акватории Черного моря на участке Магри-Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем говорится в сообщении мэрии в мессенджере МАХ

Гражданам советуют соблюдать все необходимые меры безопасности.