Москва4 нояВести.Об опасности формирования смерчей над морем предупреждают жителей и гостей Сочи. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, погода испортиться в ближайшее время.
По информации метеорологов, до конца суток 4 ноября, а также ночью и утром 5 ноября в акватории Черного моря на участке Магри-Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над моремговорится в сообщении мэрии в мессенджере МАХ
Гражданам советуют соблюдать все необходимые меры безопасности.