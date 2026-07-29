Высота волн до 1,2 м ожидается в Сочи и Сириусе

В Сочи и Сириусе прогнозируют волны высотой до 1,2 м Высота волн до 1,2 м ожидается в Сочи и Сириусе

Москва29 июл Вести.Усиление волнения Черного моря ожидается в Сочи на федеральной территории "Сириус" начиная с обеда среды, 29 июля, сообщила пресс-служба администрации города на официальном сайте.

По сообщениям метеорологов, в Сочи и на федеральной территории "Сириус" во второй половине дня и вечером 29 июля прогнозируется усиление волнения моря. Высота волн может составить от 0,7 до 1,2 метра написали в сообщении

Там также уточнили, что глава Сочи Андрей Прошутин дал указание службам города подготовиться к работе в усиленном режиме. Жителей и гостей Сочи попросили предпринять меры предосторожности, при необходимости звонить 112.