В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за ливней с грозами и смерчей

В Сочи прогнозируют ливни с грозами, смерчи и подъем уровня воды в реках В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за ливней с грозами и смерчей

Москва20 июн Вести.В Сочи и на федеральной территории Сириус объявили экстренное предупреждение из-за прогнозируемых сильных дождей, ливней с грозами и градом, а также подъемом уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Предупреждение действует до конца суток 20 июня.

В период с 08.00 до 10.00 часов 20 июня и до конца суток 20 июня на территориях МО г. Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, местами град, резкие подъемы уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок, в горной зоне сход селей малого объема говорится в сообщении

Кроме того, не исключается формирование смерчей над морем на участке Магри – Веселое.