Москва16 ноя Вести.На черноморском побережье столбики термометров превысят +15 на пике прогрева. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, большая часть Русской равнины, в том числе Центральной области, сейчас находится во власти обширного антициклона.

В ближайшие пару дней сильных осадков здесь ожидать не стоит. Но по периферии этого очага смещаются ненастные циклоны, из-за которых непогода пока сохранится и на Кавказе, и в Южном Придуралье, и на северо-западе страны. Температурный фон при такой ситуации будет довольно ровным почти везде, кроме Полярного Урала. Днем слабые плюсы, и лишь на берегах Черного моря столбики термометра на пике прогрева превысят отметку +15 градусов. Но спустя пару дней обстановка резко поменяется поделились прогнозом метеорологи

Ранее сообщалось, что атлантические воздушные массы продолжат приносить потепление на Русской равнине. Однако такой поток сохранялся до 9 ноября.