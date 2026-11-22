Гололедица и снежные заносы возможны в Московском регионе со вторника

В последнюю неделю осени в Москву и Подмосковье придет настоящая зима Гололедица и снежные заносы возможны в Московском регионе со вторника

Москва22 ноя Вести.Со вторника, 24 ноября, в Москве и Подмосковье ожидаются гололедица и снежные заносы на дорогах, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

С утра вторника, 24 ноября, до конца суток четверга, 26 ноября, в столичном регионе ожидается снег, местами сильный сказал собеседник агентства

Он добавил, что прогнозируется налипание мокрого снега, местами метель, на дорогах вероятно образование гололедицы и снежные заносы.

По данным синоптиков, в понедельник температура опустится до нуля, возможны небольшие осадки.