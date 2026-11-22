Москва22 нояВести.Со вторника, 24 ноября, в Москве и Подмосковье ожидаются гололедица и снежные заносы на дорогах, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
С утра вторника, 24 ноября, до конца суток четверга, 26 ноября, в столичном регионе ожидается снег, местами сильныйсказал собеседник агентства
Он добавил, что прогнозируется налипание мокрого снега, местами метель, на дорогах вероятно образование гололедицы и снежные заносы.
По данным синоптиков, в понедельник температура опустится до нуля, возможны небольшие осадки.