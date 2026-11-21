Москвичей предупредили о скором вторжении холодного ветра и метели Синоптик Позднякова: жителей столицы ждет вторжение холодного воздуха и метель

Москва21 ноя Вести.Главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в ближайшие дни.

По ее словам, в воскресенье москвичей ждет небольшой дождь.

Предстоящей ночью в Москве преобладающей температурой в центре будет до +2 °C, на остальной территории – -2...0 °C. А днем температура в Москве повысится до +1...+3 °C, по региону – -1...+4 °C. Ветер сменит направление на северо-западное, и у нас начнется вторжение холодного воздуха отметила Позднякова

По прогнозу синоптика, в начале недели ожидается облачная погода со снегом. Наиболее снежными днями станут среда и четверг. Она добавила, что из-за сильного ветра в среду возможна метель. Как ожидается, преобладающая температура на следующей неделе в Москве ночью составит -5...0 °C, а дневная температура — около 0 °С.

Ранее москвичей предупредили, что в воскресенье ожидается гололед.