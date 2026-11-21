Гололедица ожидается в Москве в ночь на 22 ноября

В Москве в ночь на 22 ноября ожидается гололедица Гололедица ожидается в Москве в ночь на 22 ноября

Москва21 ноя Вести.В Москве в ночь на воскресенье, 22 ноября, может образоваться гололедица из-за перехода температуры воздуха в сторону отрицательных значений. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, после 03.00 22 ноября в столице местами ожидается переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы говорится в сообщении

Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.