Желтый уровень опасности действует в Московском регионе из-за гололедицы В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

Москва7 ноя Вести.В Московском регионе из-за возможного образования гололедицы на дорогах начал действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

С 21.00 мск в Москве и Подмосковье начал действовать желтый погодный уровень: ночью и утром местами на дорогах возможно образование гололедицы говорится в сообщении

Предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий уровень продлится до 09.00 мск воскресенья, 8 ноября.

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на фоне облачности ожидается небольшой снег. Температура воздуха понизится до 0 - минус 2 в столице, от минус 4 до плюс 1 градуса - по области.

Днем 8 ноября преимущественно обойдется без осадков. Температура в Москве плюс 2-4 градуса, в Подмосковье – от нуля до плюс 5 градусов.

Власти Москвы обратились к автомобилистам с просьбой соблюдать осторожность на дорогах.