В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана и заморозков Желтый уровень опасности объявлен в московском регионе из-за тумана и заморозков

Москва29 сен Вести.Предстоящей ночью из-за тумана и заморозков объявили желтый уровень погодной опасности, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение о тумане будет действовать с полуночи 30 сентября до 9.00 мск., о заморозках – до 7.00 мск.

В ночные и утренние часы среды, 30 сентября, местами в столице и Подмосковье ожидается туман с видимостью 200-700 м, по области также в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 2 градусов - желтый погодный уровень сказано в сообщении

Тем не менее, синоптики ожидают, что октябрь порадует москвичей погодой с небольшим недобром осадков и температурой, превышающей климатическую норму на градус. С конца сентября по начало октября в столице наступит бабье лето.