Москва16 октВести.Ночью и утром 16 октября в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной из-за сильного тумана. Об этом сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области предстоящей ночью до 10.00 пятницы, а также с 21.00 16 октября до 9.00 17 октябряотметили синоптики
В Гидрометцентре уточнили, что из-за густого тумана видимость снизится до 200 метров. Автомобилистов и пешеходов призвали быть особенно внимательными на дорогах.