Гидрометцентр: желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области Жителей Московского региона предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

Москва16 окт Вести.Ночью и утром 16 октября в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной из-за сильного тумана. Об этом сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области предстоящей ночью до 10​​​.00 пятницы, а также с 21.00 16 октября до 9.00 17 октября отметили синоптики

В Гидрометцентре уточнили, что из-за густого тумана видимость снизится до 200 метров. Автомобилистов и пешеходов призвали быть особенно внимательными на дорогах.