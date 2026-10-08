Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области 9-10 октября из-за ветра

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 9-10 октября Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области 9-10 октября из-за ветра

Москва8 окт Вести.Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области 9-10 октября из-за усиления ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Ветер. Период предупреждения с 12.00 [мск] 9 октября до 18 .00 [мск] 10 октября. Ожидается усиление южного и западного ветра в порывах местами до 15 м/с сказано в сообщении, отображающемся на сайте

Также сильный ветер ожидается в Ивановской, Костромской и Смоленской областях.

Ранее в этот день жителям Москвы рассказали о погоде на текущей неделе.