Москва8 октВести.В Москве ожидается похолодание и локальные, кратковременные ливни до конца текущей недели. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Согласно прогнозу синоптика, столбики термометров поднимутся до +15 градусов в конце текущей недели.
В Центральной России золотая осень продержится только сегодня-завтра, и в Москве температура повысится с сегодняшних +15 до +18 в пятницу. Затем по вине холодного фронта в регионе начнутся локальные, кратковременные ливни, в результате станет немного прохладнее до +12...+15. Но и такой температурный режим почти в полтора раза теплее нормы октябрярассказал Заводченков
Ранее синоптик Евгений Тишковец отметил, что погода в Санкт-Петербурге наладится только на несколько дней.