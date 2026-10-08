В Москве ожидается похолодание и локальные ливни до конца текущей недели Синоптик рассказал, какую погоду ожидать москвичам в ближайшие дни

Москва8 окт Вести.В Москве ожидается похолодание и локальные, кратковременные ливни до конца текущей недели. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, столбики термометров поднимутся до +15 градусов в конце текущей недели.

В Центральной России золотая осень продержится только сегодня-завтра, и в Москве температура повысится с сегодняшних +15 до +18 в пятницу. Затем по вине холодного фронта в регионе начнутся локальные, кратковременные ливни, в результате станет немного прохладнее до +12...+15. Но и такой температурный режим почти в полтора раза теплее нормы октября рассказал Заводченков

Ранее синоптик Евгений Тишковец отметил, что погода в Санкт-Петербурге наладится только на несколько дней.