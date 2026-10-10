Жителям Москвы напомнили о непогоде 10 октября Жителей Москвы предупредили о сильном ветре 10 октября

Москва10 окт Вести.Жителей Москвы предупредили о сильном ветре, который прогнозируется 10 октября. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Ранее Гидрометцентр России объявил 9-10 октября желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за усиления ветра.

По прогнозам синоптиков, сегодня (10 октября. — Ред.) до конца дня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ранее в этот день стало известно, когда в Москве закончится золотая осень. Ко всему прочему, сообщалось, что столицу 12 октября атакует мощный циклонический вихрь, который вызовет интенсивные дожди.