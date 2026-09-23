Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о надвигающемся сильном ветре

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об ухудшении погодных условий Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о надвигающемся сильном ветре

Москва23 сен Вести.В Москве и Московской области ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

В период с 03.00 [мск] до 15.00 [мск] 24 сентября местами в Москве ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с говорится в сообщении, опубликованном в канале ГУ МЧС по Москве в мессенджере МАХ

Аналогичная публикация появилась и в канале ГУ МЧС России по Московской области. Отмечается, что в Подмосковье непогода ожидается с 00.00 до 16.00 мск 24 сентября.

Граждан призвали быть более внимательными и осторожными, при необходимости звонить "101" или "112".