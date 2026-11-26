Время снеговиков в Москве: синоптики рекомендуют успеть слепить до выходных Заводченков о погоде в Москве: время лепить снеговиков

Москва26 ноя Вести.



Благоприятная погода для лепки снеговиков в столице сохранится в четверг-пятницу, а на выходных станет прохладнее. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.

В столице будет не столь холодно – благоприятное время для лепки снеговиков. В четверг-пятницу в столице еще возможен небольшой снег, к утру минус 3 -5, а после полудня до минус 1 -2 градусов. Затем вероятность осадков уже будет небольшой, ночная температура понизится до минус 5-7 градусов, а днем воздух сможет прогреваться до минус 3 градусов рассказал Заводченков

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