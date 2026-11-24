Москва24 нояВести.Снегопады в российской столице окажутся непродолжительными. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.
По прогнозам специалистов, уже с четверга, 26 ноября снегопады будут локальны и кратковременны.
В Москве сегодня около ноля, это вполне нормально для финала ноября, а с завтрашнего дня похолодает до -1...-2. Впрочем, есть и хорошая новость снегопады окажутся непродолжительными. По прогнозам, с четверга снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характерпрокомментировали погодную ситуацию метеорологи
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус в мессенджере МАХ сообщал, что в среду, 25 ноября, в столичный регион придет балканский циклон, благодаря которому высота снежного покрова местами достигнет 10 см.