Москва22 нояВести.В среду, 25 ноября, в столичный регион придет балканский циклон, благодаря которому высота снежного покрова местами достигнет 10 см, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус в мессенджере МАХ.
Он уточнил, что минувшей ночью в ряде округов Москвы и Подмосковья прошел небольшой снег.
Снег высотой менее 1 см лежал на метеорологических площадках Волоколамска и Клина, а также в Новой Москве, в Михайловскомнаписал синоптик
Однако днем, при плюсовой температуре, этот снег растает. Ночью же снова пройдут осадки – утром понедельника жителей региона встретят очаги снежного покрова.
Ну а в среду очередной балканский циклон, выходящий на восток ЦФО, увеличит снежный покров более заметно – его высота достигнет максимальных значений с начала холодного сезона и составит 5-10 смпояснил эксперт
Леус уточнил, что этот снег с большой долей вероятности останется на столичных улицах до весны.