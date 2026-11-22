Синоптик Леус: до 10 см снега выпадет в среду в московском регионе

Синоптик Леус: снежный покров в 10 см ожидают в столице Синоптик Леус: до 10 см снега выпадет в среду в московском регионе

Москва22 ноя Вести.В среду, 25 ноября, в столичный регион придет балканский циклон, благодаря которому высота снежного покрова местами достигнет 10 см, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что минувшей ночью в ряде округов Москвы и Подмосковья прошел небольшой снег.

Снег высотой менее 1 см лежал на метеорологических площадках Волоколамска и Клина, а также в Новой Москве, в Михайловском написал синоптик

Однако днем, при плюсовой температуре, этот снег растает. Ночью же снова пройдут осадки – утром понедельника жителей региона встретят очаги снежного покрова.

Ну а в среду очередной балканский циклон, выходящий на восток ЦФО, увеличит снежный покров более заметно – его высота достигнет максимальных значений с начала холодного сезона и составит 5-10 см пояснил эксперт

Леус уточнил, что этот снег с большой долей вероятности останется на столичных улицах до весны.