Синоптик Голубев: сильных снегопадов в Москве в ближайшее время не будет

В Москве в ближайшее время не ожидается сильных снегопадов Синоптик Голубев: сильных снегопадов в Москве в ближайшее время не будет

Москва16 ноя Вести.Москвичам в ближайшее время не стоит ожидать мощных многодневных снегопадов. О погоде РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

На текущей неделе в столице прогнозируются дожди - от небольших до умеренных, местами с мокрым снегом уточнил Голубев

Как отметил синоптик, временный снежный покров может появиться только на севере Подмосковья, но он не станет устойчивым.

Ранее Голубев дал прогноз, что всю текущую неделю температура воздуха будет превышать климатическую норму.

Как сообщила ИС "Вести" метеоролог Анна Волкова, большая часть Русской равнины находится во власти обширного антициклона, но 18 ноября из Северной Европы прорвется мощный циклонический вихрь.