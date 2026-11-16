Москва16 нояВести.Москвичам в ближайшее время не стоит ожидать мощных многодневных снегопадов. О погоде РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
На текущей неделе в столице прогнозируются дожди - от небольших до умеренных, местами с мокрым снегомуточнил Голубев
Как отметил синоптик, временный снежный покров может появиться только на севере Подмосковья, но он не станет устойчивым.
Ранее Голубев дал прогноз, что всю текущую неделю температура воздуха будет превышать климатическую норму.
Как сообщила ИС "Вести" метеоролог Анна Волкова, большая часть Русской равнины находится во власти обширного антициклона, но 18 ноября из Северной Европы прорвется мощный циклонический вихрь.