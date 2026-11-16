Синоптик рассказала, в каких регионах выпадет снег в ноябре В Центральной России ожидаются сильные снегопады в середине недели

Москва16 ноя Вести.Большая часть Русской равнины сейчас находится во власти обширного антициклона, однако в среду из Северной Европы прорвется мощный циклонический вихрь, сообщила ИС "Вести" метеоролог Анна Волкова.

По ее словам, в ближайшие пару дней сильных осадков в Средней полосе ожидать не стоит, но по периферии этого очага смещаются ненастные циклоны, из-за которых непогода пока сохранится и на Кавказе, и в Южном Предуралье, и на северо-западе страны.

Температурный фон в такой ситуации будет довольно ровным. Почти везде, кроме Полярного Урала, днем слабый плюс. И лишь на берегах Черного моря столбики термометров на пике прогрева превысят отметку плюс 15 градусов. Но спустя пару дней обстановка резко поменяется.

В среду из Северной Европы в нашу страну прорвется еще один - особенно мощный - циклонический вихрь. Ему удастся оттеснить антициклон, в результате чего фронтальная облачность накроет почти всю Западную половину Русской равнины. От Кольского полуострова до Средней Волги осадки будут выпадать в виде снега рассказала синоптик

По ее словам, осадки будут настолько интенсивными, что в ряде регионов даже сформируется снежный покров. Во Владимире - 2 см, в Калуге - 3, в Твери - 4 сантиметра, а в Москве - вообще 5 сантиметров, что много по меркам ноября.

Правда, пролежат эти сугробы недолго. Похолодание, связанное с холодным фронтом циклона, окажется кратковременным. Сегодня и завтра в столице плюс 2-4, на пике снегопада - не выше одного градуса тепла, но уже в четверг и пятницу потеплеет до 5-6, и происходящее за окном станет напоминать скорее дождливый октябрь, чем последние недели осени.