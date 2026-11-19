Москва19 ноя Вести.В столице ожидается временное потепление с дождями, которое приведет к исчезновению зимних примет, но затем погода снова похолодает с появлением снега. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Москве уже сегодня температура повысится до плюс 4–6 градусов. Это потепление, в сочетании с небольшими дождями, полностью расправится со всеми приметами зимы. Такая погода задержится вплоть до субботы, но затем воздух в столичном регионе остынет до плюс 2-3 градусов и к дождю станет примешиваться снег рассказал Заводченков

Ранее россиянам рассказали, как официально пропустить работу из-за непогоды. Отсутствие сотрудника на работе из-за непогоды может быть признано уважительной причиной, если он не может добраться до места работы. По словам ассистента кафедры Северо-Западного института Университета имени О. Е. Кутафина Анастасии Курочкиной, плохая погода не освобождает сотрудника от выхода на работу.