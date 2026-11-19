Москва19 нояВести.Отсутствие сотрудника на работе из-за непогоды может быть признано уважительной причиной, если он не может добраться, сообщила ТАСС ассистент кафедры Северо-Западного института Университета имени О. Е. Кутафина Анастасия Курочкина.
По ее словам, плохая погода не освобождает сотрудника от выхода на работу.
Если снегопад привел к прекращению движения общественного транспорта, введению режима чрезвычайного положения, отсутствие на рабочем месте может быть признано уважительнымсказала Курочкина
Она добавила, что сотрудник должен предупредить работодателя и предоставить доказательства. После этого его не могут привлечь к дисциплинарной ответственности.