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Эксперт разъяснил, можно ли не идти на работу, если заболел домашний питомец Эксперт: болезнь питомца может быть уважительной причиной неявки на работу

Москва31 окт Вести.Болезнь домашнего питомца может считаться уважительной причиной отсутствия сотрудника на рабочем месте. ДТП или поломка транспорта также могут рассматриваться как форс-мажорные обстоятельства, которые воспрепятствовали тому, чтобы человек вовремя добрался на работу. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, в Трудовом кодексе РФ отсутствует такое понятие, как форс-мажор, однако в Гражданском кодексе этот термин есть. При рассмотрении трудовых споров суды признают форс-мажорными обстоятельства, которые действительно помешали человеку попасть на работу. Это должны быть объективные, чрезвычайные ситуации, которые не зависели от самого человека и предотвратить которые было невозможно, отметил эксперт.

ДТП или поломка транспорта могут быть признаны форс-мажором, если они реально помешали работнику добраться до работы… Болезнь домашнего питомца можно рассматривать в качестве уважительной причины для работодателя сказал Машаров

Чтобы подтвердить свою правоту перед работодателем, эксперт посоветовал предоставить подтверждающие документы: в случае ДТП это могут быть справки из ГИБДД, транспортных компаний или МЧС.

Он добавил, что работодатель рассматривает каждый такой инцидент индивидуально и самостоятельно оценивает обстоятельства, ставшие причиной неявки сотрудника на работу. Однако человек всегда может оспорить решение работодателя в суде, поскольку в Трудовом кодексе нет конкретного перечня уважительных причин неявки на работу.

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