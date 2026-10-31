Москва31 октВести.Болезнь домашнего питомца может считаться уважительной причиной отсутствия сотрудника на рабочем месте. ДТП или поломка транспорта также могут рассматриваться как форс-мажорные обстоятельства, которые воспрепятствовали тому, чтобы человек вовремя добрался на работу. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
По его словам, в Трудовом кодексе РФ отсутствует такое понятие, как форс-мажор, однако в Гражданском кодексе этот термин есть. При рассмотрении трудовых споров суды признают форс-мажорными обстоятельства, которые действительно помешали человеку попасть на работу. Это должны быть объективные, чрезвычайные ситуации, которые не зависели от самого человека и предотвратить которые было невозможно, отметил эксперт.
ДТП или поломка транспорта могут быть признаны форс-мажором, если они реально помешали работнику добраться до работы… Болезнь домашнего питомца можно рассматривать в качестве уважительной причины для работодателясказал Машаров
Чтобы подтвердить свою правоту перед работодателем, эксперт посоветовал предоставить подтверждающие документы: в случае ДТП это могут быть справки из ГИБДД, транспортных компаний или МЧС.
Он добавил, что работодатель рассматривает каждый такой инцидент индивидуально и самостоятельно оценивает обстоятельства, ставшие причиной неявки сотрудника на работу. Однако человек всегда может оспорить решение работодателя в суде, поскольку в Трудовом кодексе нет конкретного перечня уважительных причин неявки на работу.
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