Юрист объяснила, когда отсутствие на работе не является прогулом Юрист Белова: законное отсутствие на работе возможно при уважительных причинах

Москва15 сен Вести.Член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Мария Белова разъяснила, в каких случаях отсутствие сотрудника на рабочем месте не будет расцениваться как прогул. По ее словам в беседе с РИА Новости, для этого необходимы уважительные причины, подтвержденные документально, — например, больничный лист, справка или направление на диспансеризацию.

Как отметила юрист, законно отсутствовать на работе можно при временной нетрудоспособности, беременности, донорстве, прохождении диспансеризации или санаторно-курортном лечении.

Законно отсутствовать на работе можно по уважительным и документально подтвержденным причинам: при временной нетрудоспособности своей или по уходу за членом семьи, прохождении диспансеризации, беременности, донорстве, санаторно-курортном лечении отметила юрист

При этом она подчеркнула: если сотрудник отсутствует без предварительного согласования с работодателем и без оформления ежегодного отпуска или отпуска за свой счёт, такое отсутствие считается прогулом.