Юрист рассказал, продлевает ли наличие больничного испытательный срок на работе Юрист Южалин: больничный лист продлевает испытательный срок на работе

Москва8 сен Вести.Дни, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте по уважительным причинам, в испытательный срок не засчитываются, рассказал в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Он отметил, что законом предусмотрен примерный перечень подобных периодов.

Это временная нетрудоспособность (больничный), отпуск без сохранения заработной платы (за свой счет), учебный отпуск, выполнение государственных или общественных обязанностей, иные случаи, когда сотрудник не работал по уважительной причине перечислил собеседник RT

В таких ситуациях испытательный срок автоматически продлевается на количество дней отсутствия, напомнил специалист.

Если испытательный срок установлен три месяца, а сотрудник проболел одну неделю, то срок сдвигается на эту неделю. Работодатель не обязан издавать отдельный приказ о продлении — это происходит в силу прямого указания закона, но для внутреннего учета лучше зафиксировать такой факт документально заключил юрист

Ранее юрист hh.ru, эксперт трудового права Екатерина Афанасьева рассказала, что Трудовым кодексом установлен список категорий сотрудников, имеющих право на неполное рабочее время (день или неделя).