Юрист ответила, кто из россиян имеет право на неполный рабочий день Юрист Афанасьева: ряд категорий граждан имеют право на неполный рабочий день

Москва7 сен Вести.Трудовым кодексом установлен список категорий сотрудников, имеющих право на неполное рабочее время (день или неделя). Об этом рассказала юрист hh.ru, эксперт трудового права Екатерина Афанасьева в разговоре с RT.

Указывается, что в этот перечень входят беременные женщины, родители и опекуны детей до 14 лет или детей-инвалидов до 18 лет, а также граждане, осуществляющие уход за больным членом семьи.

Для оформления перехода на неполный день работнику необходимо обратиться к работодателю с письменным заявлением с приложением подтверждающих его право документов сообщила специалист

По ее словам, работодатель обязан принять решение о переводе сотрудника на неполный рабочий день или неделю в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления. Такой режим устанавливается на весь период, пока сохраняются обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

Как отметила эксперт, по взаимной договоренности между работником и работодателем неполный рабочий день может быть введен для сотрудников любой категории на произвольный срок.

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