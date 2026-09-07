Москва7 сенВести.Трудовым кодексом установлен список категорий сотрудников, имеющих право на неполное рабочее время (день или неделя). Об этом рассказала юрист hh.ru, эксперт трудового права Екатерина Афанасьева в разговоре с RT.
Указывается, что в этот перечень входят беременные женщины, родители и опекуны детей до 14 лет или детей-инвалидов до 18 лет, а также граждане, осуществляющие уход за больным членом семьи.
Для оформления перехода на неполный день работнику необходимо обратиться к работодателю с письменным заявлением с приложением подтверждающих его право документовсообщила специалист
По ее словам, работодатель обязан принять решение о переводе сотрудника на неполный рабочий день или неделю в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления. Такой режим устанавливается на весь период, пока сохраняются обстоятельства, послужившие основанием для его введения.
Как отметила эксперт, по взаимной договоренности между работником и работодателем неполный рабочий день может быть введен для сотрудников любой категории на произвольный срок.
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