Посещение храма не считается уважительной причиной для опоздания на работу

Эксперт: посещение храма для поклонения святыне не дает права не выйти на работу Посещение храма не считается уважительной причиной для опоздания на работу

Москва17 сен Вести.Посещение храма для поклонения святыне не освобождает сотрудника от работы, также это не считается уважительной причиной для опоздания. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Посещение храма для поклонения святыне является проявлением свободы вероисповедания, однако само по себе оно не дает работнику права не выйти на работу либо опоздать отметила Кутарова

По ее словам, если сотрудник опоздал или не вышел на работу без предварительного согласования, работодатель может расценить это как нарушение трудовой дисциплины.

Отсутствие на работе более четырех часов подряд может считаться прогулом. За это может быть дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения, добавила эксперт.

Если сотрудник не явился на работу, то руководитель обязан запросить у него письменное объяснение, чтобы объективно разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что 16 сентября время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя доходило до 7 часов.