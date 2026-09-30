Специалист Шульженко заявила, что долгий ответ в рабочем чате не означает прогул Специалист Шульженко: долгий ответ сотрудника в рабочем чате не означает прогул

Москва30 сен Вести.Факт того, что сотрудник на удаленной работе не отвечает в рабочем чате часами, еще не означает, что он прогуливает работу. Об этом заявила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

По ее словам, которые приводит RT, с сотрудниками на удаленке необходимо выстроить формат взаимодействия: определить, в какие часы сотрудник доступен, через какие каналы с ним можно связаться и в течение какого времени от него ожидается ответ.

Если сотрудник систематически отсутствует на связи и не выполняет задачи, работодателю важно сначала поговорить с коллегой и узнать причины такого поведения сказала Шульженко

Эксперт подчеркнула, что в случае, если после разговора договоренности не выполняются сотрудником, следует зафиксировать конкретное нарушение и запросить у сотрудника письменные объяснения. Такие условия могут быть закреплены в трудовом договоре или локальном нормативном акте, заверила Шульженко.

Ранее вице-президент компании "Ренессанс страхование" Виталий Рыбалкин заявил, что работник увольнение само по себе не является поводом лишать работника премии.