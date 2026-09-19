На что обратить внимание при трудоустройстве: советы от Роскачества

В Роскачестве призвали проверять размер оклада и премий перед работой На что обратить внимание при трудоустройстве: советы от Роскачества

Москва19 сен Вести.Перед трудоустройством россиянам необходимо детально изучить трудовой договор и оценить соотношение оклада и премий. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

Специалист рекомендовала обратить внимание на размер гарантированного фиксированного оклада, условия выплаты надбавок, режим труда, отдыха и компенсации.

Кроме того, при удаленной или гибридной работе важно заранее проверить правила использования оборудования и порядок обмена документами, а также до подписания договора ознакомиться под подпись с внутренним трудовым распорядком компании.