Работодатель не вправе снижать оклад и премии из-за работы из дома

Эксперт Рыбалкин напомнил о запрете снижать зарплату при переходе на удаленку Работодатель не вправе снижать оклад и премии из-за работы из дома

Москва18 сен Вести.Перевод сотрудника на дистанционный формат работы не дает работодателю законного права урезать его заработную плату. Об этом в беседе с RT сообщил вице-президент "Ренессанс страхования" Виталий Рыбалкин.

Эксперт подчеркнул, что при сохранении прежнего объема обязанностей и норм труда за работником полностью сохраняются установленный оклад, премии и надбавки. Скорректировать уровень дохода разрешается только по общим правилам Трудового кодекса РФ — по обоюдному соглашению сторон либо при технологических и организационных изменениях в компании.

Кроме того, работодатель обязан предоставить удаленщику все необходимое для труда оборудование, технику, программы и средства связи либо выплачивать денежную компенсацию и возмещать расходы за использование личного имущества.