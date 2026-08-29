Аналитик Чихачев сообщил о возможности оплаты сверхурочных в двойном размере

Эксперт Чихачев предупредил о росте расходов работодателей после изменения ТК Аналитик Чихачев сообщил о возможности оплаты сверхурочных в двойном размере

Москва29 авг Вести.Поправки к Трудовому кодексу, вступающие в силу 1 сентября, могут заметно увеличить затраты компаний на персонал. Об этом сообщил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, выплаты по установленным показателям эффективности станут обязательными, а регулярные премии будут учитываться при расчете среднего заработка.

Чихачев оценил возможный рост годового фонда оплаты труда в компаниях, где премиальная часть достигает трети дохода сотрудника, в 4–7% даже без повышения окладов.

Кроме того, годовой предел сверхурочной работы увеличится до 240 часов. Первые 120 часов переработки будут оплачиваться в полуторном размере, последующие — по двойному тарифу.

Как отметил Чихачев, для предприятий розничной торговли, логистики и сезонных производств привлечение дополнительных работников в периоды высокой нагрузки может оказаться выгоднее сверхурочной занятости постоянного персонала.

Ранее член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров заявил, что ровно вдвое – со 120 до 240 часов в год – вырастет допустимый предел сверхурочной работы в РФ с 1 сентября.