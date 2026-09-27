Шульженко: обещание перезвонить после собеседования не всегда означает отказ

В Роскачестве объяснили значение обещания перезвонить после собеседования Шульженко: обещание перезвонить после собеседования не всегда означает отказ

Москва27 сен Вести.Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко объяснила значение фразы "мы вам перезвоним" после собеседования.

Об этом специалист рассказала в беседе с изданием "Лента.ru". По ее словам, воспринимать эту фразу соискателям может быть действительно очень тревожно.

Но на самом деле за этой фразой далеко не всегда скрывается отказ объяснила эксперт

Она пояснила, что компания может планировать встречи с другими кандидатами и ей просто может потребоваться время.

Шульженко посоветовала сразу договариваться о сроках обратной связи и при этом не прекращать поисков работы.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервис для поиска работы или подбора сотрудников HeadHunter сможет проверять опыт работы соискателя по данным на портале "Госуслуг".