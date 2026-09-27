HeadHunter сможет проверять опыт соискателя по информации с "Госуслуг" Записи из электронной трудовой книжки на "Госуслугах" станут доступны HeadHunter

Москва27 сен Вести.Онлайн-сервис для поиска работы или подбора сотрудников HeadHunter сможет проверять опыт работы соискателя по данным на портале госуслуг, сообщил ТАСС со ссылкой на документ правительства РФ.

Распоряжением был расширен список верифицированных сведений, которые могут запрашиваться с "Госуслуг" крупными российскими ИТ-платформами. Но получить эти данные о конкретном гражданине платформы могут только с его согласия написали в агентстве

В частности, HeadHunter сможет запрашивать паспортные данные, записи из электронной трудовой книжки, контакты и документы об образовании.