Эксперт рассказала, можно ли считать небольшие отлучки на работе прогулом Эксперт Лутовинова: короткие отлучки на работе нельзя считать прогулом

Москва5 ноя Вести.Короткие отлучки на перекур или личный звонок на работе нельзя суммировать и считать прогулом. Об этом в беседе с RT рассказала руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Ольга Лутовинова.

Как пояснила эксперт, российский закон не предусматривает специального перерыва на курение. Вместе с тем порядок соответствующих пауз может быть определен во внутренних правилах компании, уточнила она.

Важно понимать, что короткие отлучки нельзя просуммировать и оформить как прогул: для этого обязательным условием является непрерывность отсутствия без уважительной причины в течение всей смены, рабочего дня или более четырех часов подряд сказала Лутовинова

При этом, обратила внимание эксперт, если работнику неоднократно выносили дисциплинарное взыскание за длительные перекуры и решение личных вопросов на работе, то формально это может стать причиной увольнения.