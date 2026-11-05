Москва5 нояВести.Короткие отлучки на перекур или личный звонок на работе нельзя суммировать и считать прогулом. Об этом в беседе с RT рассказала руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Ольга Лутовинова.
Как пояснила эксперт, российский закон не предусматривает специального перерыва на курение. Вместе с тем порядок соответствующих пауз может быть определен во внутренних правилах компании, уточнила она.
Важно понимать, что короткие отлучки нельзя просуммировать и оформить как прогул: для этого обязательным условием является непрерывность отсутствия без уважительной причины в течение всей смены, рабочего дня или более четырех часов подрядсказала Лутовинова
При этом, обратила внимание эксперт, если работнику неоднократно выносили дисциплинарное взыскание за длительные перекуры и решение личных вопросов на работе, то формально это может стать причиной увольнения.