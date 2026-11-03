HR-специалист Грибкова: отказ выйти из отпуска не будет нарушением дисциплины

Эксперт: отказ досрочно выйти из отпуска не считается нарушением дисциплины HR-специалист Грибкова: отказ выйти из отпуска не будет нарушением дисциплины

Москва3 ноя Вести.Отказ сотрудника досрочно прервать отпуск и вернуться к обязанностям не является нарушением трудовой дисциплины и не может повлечь дисциплинарную ответственность. Об этом в беседе с RT рассказала HR-директор ГК "Гранель" Татьяна Грибкова.

С 1 сентября 2026 года изменились правила отзыва из отпуска сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Если ранее такой отзыв был полностью запрещен, то теперь он допускается в исключительных обстоятельствах, в том числе чрезвычайных, но при соблюдении установленных требований.

Главное условие – письменное согласие самого сотрудника. Кроме того, работа в период, на который пришелся отзыв, должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, отметила Грибкова.

Неиспользованную часть отпуска работник сможет отгулять в течение текущего рабочего года либо присоединить к отпуску за следующий год.

Условия отзыва из отпуска работодатель обязан закрепить в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте подчеркнула эксперт

Грибкова также отметила, что Трудовой кодекс РФ устанавливает безусловный запрет на отзыв из отпуска работников отдельных категорий. К ним относятся беременные женщины и сотрудники младше 18 лет.