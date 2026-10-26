Эксперт Лутовинова: сотрудника могут уволить даже за один прогул

Россиян предупредили о риске увольнения за один прогул Эксперт Лутовинова: сотрудника могут уволить даже за один прогул

Москва26 окт Вести.Российское трудовое законодательство позволяет уволить сотрудника даже за один прогул, так как это можно отнести к однократным грубым нарушениям трудовых обязанностей, рассказала руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Ольга Лутовинова изданию RT.

В соответствии с законодательством прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение более чем четырех часов подряд или в течение всего рабочего дня или смены. Таким образом, два отдельных периода отсутствия по два часа, например опоздание утром и ранний уход вечером, хоть и являются нарушением со стороны работника, но не складываются в прогул сказала она

По словам Лутовиновой, увольнение за прогул - крайняя мера, поэтому работодатель должен строго соблюсти процедуру: зафиксировать отсутствие работника, собрать доказательства, запросить объяснение и дать сотруднику время на ответ.

Уважительные причины, такие как больничный, повестка, коммунальная авария или форс-мажор, исключают законность увольнения за прогул. Кроме того, нельзя увольнять по инициативе работодателя беременных, а также сотрудников во время отпуска или больничного.

Перед увольнением работодателю стоит оценить тяжесть нарушения, его последствия для компании, стаж и прежнюю работу сотрудника. В некоторых случаях соразмерной мерой может быть не увольнение, а замечание или выговор.

Если суд признает увольнение незаконным, работника могут восстановить и взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула. Если стороны обе хотят прекратить отношения, можно оформить соглашение сторон, а заявление по собственному желанию сотрудник должен писать без давления.

Ранее сообщалось, что в России работника нельзя уволить только за то, что он пил безалкогольное пиво на рабочем месте.