HR-специалист рассказала, могут ли уволить сотрудника за запах чеснока Эксперт Лоикова: за запах чеснока нельзя уволить без нарушений внутренних правил

Москва6 окт Вести.Резкий запах чеснока сам по себе не может стать основанием для увольнения сотрудника, однако ситуация может измениться, если требования к гигиене закреплены во внутренних документах компании. Об этом "Абзацу" рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, речь может идти о правилах внутреннего трудового распорядка, кодексе этики или трудовом договоре, с которыми сотрудник был ознакомлен. При наличии таких требований жалобы коллег или клиентов могут стать поводом для фиксации нарушения и беседы с работником.

Сам по себе запах – незаконное основание ни для выговора, ни для отстранения. Трудовой кодекс не знает такой статьи. За запах нельзя ни уволить, ни обвинить, ни объявить замечание либо выговор… [Но] если в организации есть правила внутреннего трудового распорядка, кодекс этики и трудовой договор, где прописаны требования к внешнему виду, гигиене, условиям нахождения на рабочем месте, сотрудник с ними ознакомился, то запах из личной проблемы превращается в дисциплинарную проблему объяснила специалист

Лоикова отметила, что сначала работодатель должен зафиксировать нарушение и предупредить сотрудника. Если тот продолжит нарушать установленные правила, могут применяться дисциплинарные взыскания.

Увольнение возможно только при соблюдении установленной процедуры и неоднократном неисполнении трудовых обязанностей после уже примененного взыскания. По словам специалиста, увольнение непосредственно из-за запаха без соблюдения этих этапов может быть признано незаконным.

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