Москвичам рассказали, когда они смогут слепить снежного ангела Синоптик Паршина: москвичи смогут слепить снежного ангела на следующей неделе

Москва21 ноя Вести.Жители Москвы смогут слепить снежного ангела на следующей неделе, поскольку высота снежного покрова может достичь пяти сантиметров. Об этом рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с РИА Новости.

Между тем Паршина предупредила, что снег в столице будет недолгим, так как по прошествии недели могут наступить оттепели, и полноценного снежного покрова ожидать пока не стоит.

Высота снежного покрова с начала следующей неделе может достигать 5 сантиметров, поэтому при желании снежного ангела сделать можно, и в снежки поиграть тоже сказала она

По словам синоптика, наиболее активный снегопад придет в Москву в среду.

Именно в этот день за сутки может выпасть от 3 до 5 сантиметров снега, а ветер усилится и приведет к метелям добавила метеоролог

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интервью ИС "Вести" сообщил, что метеорологическая зима придет в Москву на следующей неделе.