Москва21 нояВести.Жители Москвы смогут слепить снежного ангела на следующей неделе, поскольку высота снежного покрова может достичь пяти сантиметров. Об этом рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с РИА Новости.
Между тем Паршина предупредила, что снег в столице будет недолгим, так как по прошествии недели могут наступить оттепели, и полноценного снежного покрова ожидать пока не стоит.
Высота снежного покрова с начала следующей неделе может достигать 5 сантиметров, поэтому при желании снежного ангела сделать можно, и в снежки поиграть тожесказала она
По словам синоптика, наиболее активный снегопад придет в Москву в среду.
Именно в этот день за сутки может выпасть от 3 до 5 сантиметров снега, а ветер усилится и приведет к метелямдобавила метеоролог
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интервью ИС "Вести" сообщил, что метеорологическая зима придет в Москву на следующей неделе.