Врач-невролог рассказал, как метеозависимым подготовиться к смене погоды Врач Полежаев: метеозависимым нужно заранее готовиться к погодным изменениям

Москва25 ноя Вести.Врач-невролог Дмитрий Полежаев в интервью ИС "Вести" рассказал, как подготовиться к погодным изменениям метеозависимым людям.

Эксперт подчеркнул, что головная боль из-за смены погоды - это не выдумка, а реальная реакция организма, описанная в медицинских исследованиях.

Чаще всего готовиться нужно заранее. Наблюдать за погодой, за атмосферным давлением. Очень важно соблюдать режим сна, ложиться в одно и то же время. Питьевой режим соблюдать, прогулки делать 20-30 минут, можно это делать даже после работы. И этот режим очень важно соблюдать накануне рассказал Полежаев

Он добавил, что при появлении первых признаков головной боли не стоит терпеть, нужно принять лекарство, которое помогает.

Когда мы чувствуем, что накрывает, обычно есть 20-40 минут. Нужно убрать яркий свет, громкий звук, прилечь, использовать прохладный компресс, выпить воды и обязательно, если есть терапия, не терпеть, не ждать боль, а принять препарат, который вам помогает. Для каждого он свой, есть определенный список препаратов, которые безопасно можно принимать объяснил врач

Полежаев подчеркнул, что в случае усиления боли и невозможности от нее избавиться с помощью препаратов, нужно обратиться к врачу. Если человек испытывает головную боль чаще двух-трех раз в неделю, это также должно стать поводом для посещения специалиста.