Москва10 окт Вести.Постоянное ощущение жара может быть связано с термоневрозом, тревожным расстройством, а также с эпилепсией. Об этом RT рассказал врач-невролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Артур Уляков.

По словам специалиста, в редких случаях подобные ощущения могут возникать при структурных фокальных формах эпилепсии с очагом в лобных или височных отделах коры головного мозга.

Такие приступы встречаются редко, при подозрении на эпилептическую природу симптома необходим комплексный подход, включающий МРТ и ЭЭГ подчеркнул врач

Кроме того, нарушения терморегуляции возможны после инсульта, если повреждены соответствующие участки мозга, а также при болезни Паркинсона.

При этом заболевании из-за нарушения выработки дофамина может изменяться способность организма регулировать температуру. Более выраженные проявления возможны при тяжелом течении болезни. Дополнительным фактором становится мышечный тремор: он приводит к мышечной усталости и может усиливать внутреннее ощущение жара сказал Уляков

Еще одной причиной такого состояния может стать стресс, накопившаяся усталость и недостаток сна. В таких случаях человек может испытывать слабость, утомляемость и внутреннее ощущение жара, отметил врач.

Если состояние вызвано недосыпом или стрессом, нормализация сна и устранение источника напряжения, как правило, помогают справиться с проблемой без дополнительных лекарств. При депрессивном расстройстве специалист рекомендует обратиться к психиатру.

Отдельно стоит учитывать инфекционные заболевания. При менингитах и энцефалитах повышенная температура, как правило, сопровождается судорогами или изменением сознания. Поэтому при таких состояниях обычно присутствуют и более выраженные неврологические симптомы добавил он

Чтобы определить причину недомогания, важно учитывать историю появления симптомов. Врач посоветовал вести дневник температуры, измеряя ее несколько раз в день: это поможет оценить динамику показателей и выбрать дальнейшую тактику обследования и лечения.