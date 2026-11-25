Врач-невролог развеял миф о том, что метеозависимости не существует Врач Полежаев: головная боль из-за смены погоды - это не фантазия

Москва25 ноя Вести.Головная боль из-за смены погоды - это не выдумка, а реальная реакция организма, описанная в медицинских исследованиях. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал врач-невролог Дмитрий Полежаев.

Головная боль и смена погоды - это не фантазия и не метеозависимость по настроению. Это реальная реакция организма, и она очень широко описана в медицинской литературе, порядка 32 исследований проведено на эту тему… Но погода - это не причина этих проявлений, а триггер. То есть элементарно недосып, прием пищи приводит к этому. Некоторые продукты, которые чаще провоцируют мигрень. Поэтому я своим пациентам говорю: "Чаще ищите причину, то есть наблюдайте за собой" отметил специалист

Он объяснил, что головная боль происходит из-за того, что организм не успевает подстроиться к меняющимся метеоусловиям.

У нас в организме есть системы, которые очень чутко держат постоянство внутренней среды: давление, тонус сосудов, баланс жидкости. И часть людей реагирует на эти перепады атмосферного давления, температуры, влажности, а часть - достаточно хорошо переносит. Когда погода меняется, организм должен подстроиться. И у здорового человека эта постройка происходит почти незаметно. А у человека с повышенной чувствительностью идет с перерегулированием и чаще всего заканчивается головной болью сказал Полежаев

Врач подчеркнул, что готовиться к изменениям в погоде метеозависимым людям нужно заранее. Необходимо соблюдать режим сна, питьевой режим, делать прогулки.