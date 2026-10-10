Доктор Мясников развеял миф о связи плохого самочувствия и высокого давления Доктор Мясников: высокое давление не связано с плохим самочувствием, это - миф

Москва10 окт Вести.Повышенное давление не связано с плохим самочувствием, это – миф. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он отметил, что при диагностировании гипертонии нельзя ориентироваться на самочувствие.

Очень важно понять, что давление не связано с плохим самочувствием. Это миф. Ни головная боль, ни плохое самочувствие не является симптомом повышенного артериального давления. Артериальное давление мы потому и называем - "немой убийца". … Может голова болеть при повышенном давлении? Конечно, может. Но голова может болеть и при нормальном давлении, и чаще она болит при нормальном, чем при повышенном. Поэтому ориентироваться на самочувствие нельзя вовсе заявил доктор Мясников

Он сообщил, что при необходимости диагностировать гипертонию стоит использовать холтеровский монитор, который меряет давление каждые 20 минут на протяжении суток. Также врач отметил, что ориентироваться на показания тонометра вполне допустимо, хотя и не советовал доверять им полностью.

Ранее Александр Мясников опроверг множественные сообщения вреде кофе, заявив, что напиток полезен для сердца, печени и костей, о чем свидетельствует мировая медицина.