Москва4 октВести.Кофе полезен для сердца, печени и костей. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".
Комментируя слова ведущего о вреде кофе, врач отметил, что это не так - кофе полезен, о чем свидетельствует мировая медицина.
Это мировая медицина говорит наоборот. А то, что у нас есть какие-то предрассудки, у нас кофе пить, знаете, это как грешить, это как шампанское по утрам, которое пьют только, да, аристократы и дегенераты. Вот мы пьем кофе и грешим. Кофе полезен для сердца, для печени, для костей. Кофе полезен. Надо запомнитьзаявил Мясников
Ранее Александр Мясников рассказал о еще одном полезном свойстве кофе. По его словам, компоненты, содержащиеся в напитке, играют важную роль в сохранении молодости. Еще доктор добавил, что кофе также положительно влияет на работу печени и борьбу с деменцией.