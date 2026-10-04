Доктор Мясников: кофе полезен – это надо запомнить Доктор Мясников рассказал о пользе кофе с точки зрения мировой медицины

Москва4 окт Вести.Кофе полезен для сердца, печени и костей. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Комментируя слова ведущего о вреде кофе, врач отметил, что это не так - кофе полезен, о чем свидетельствует мировая медицина.

Это мировая медицина говорит наоборот. А то, что у нас есть какие-то предрассудки, у нас кофе пить, знаете, это как грешить, это как шампанское по утрам, которое пьют только, да, аристократы и дегенераты. Вот мы пьем кофе и грешим. Кофе полезен для сердца, для печени, для костей. Кофе полезен. Надо запомнить заявил Мясников

Ранее Александр Мясников рассказал о еще одном полезном свойстве кофе. По его словам, компоненты, содержащиеся в напитке, играют важную роль в сохранении молодости. Еще доктор добавил, что кофе также положительно влияет на работу печени и борьбу с деменцией.